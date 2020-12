Brasil fica de fora dos melhores destinos de 2021 do Lonely Planet; veja lista

SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - Destinos com iniciativas de sustentabilidade, apoio a comunidades locais e promoção da diversidade são destaques na Best in Travel 2021, lista divulgada anualmente pela editora de guia turísticos Lonely Planet.

Em tempos de pandemia, a publicação propõe reflexão sobre o que chama de viagens responsáveis e que possam transformar o turista em um "agente de mudanças positivas" na sociedade.

Trinta destinos, experiências ou projetos sobre viagens foram premiados nas categorias sustentabilidade, comunidade e diversidade

A Lonely Planet destaca, por exemplo, o programa de conservação de gorilas em Ruanda, para preservar a espécie que vive nas montanhas e está ameaçada de extinção. Segundo a publicação, parte da receita gerada pelo turismo é revertida para salvar o primata.

Medellín, na Colômbia, é o único destino da América do Sul que aparece na lista.

Antes associada à violência dos cartéis, a cidade, uma das vencedoras na categoria comunidade, hoje é reconhecida por sua política bem-sucedida de revitalização e de inclusão das periferias. Espaços públicos foram recuperados e antigos bairros fazem parte de tours de grafite.

Na categoria diversidade, a Costa Rica foi lembrada pela acessibilidade, com trilhas pavimentadas em todo o país.

No ano passado, a Amazônia brasileira foi eleita pela Lonely Planet um dos 30 melhores destinos para 2020. Argentina, Bolívia e Uruguai foram outros países sul-americanos que apareceram na publicação.

Veja a lista completa com destinos para o ano que vem em lonelyplanet.com.

Destinos citados na Best in Travel 2021

Categoria Sustentabilidade

Caminho de Dante, de Ravenna a Florença (Itália)

Ruanda

Antígua e Barbuda

Jornada de trem da Rocky Mountaineer (Canadá)

Grécia

Vírginia (EUA)

Hotel Grootberg Lodge (Namíbia)

Palau

Gothenburg (Suécia)

Categoria Comunidade

Cazaquistão

Ilhas Faroé

Medellín (Colômbia)

Austrália

Categoria Diversidade

Costa Rica

El Hierro (Espanha)

Gullah Island (EUA)

San Diego (EUA)

Amman (Jordânia)