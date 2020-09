Brasil é o país com mais indicações ao Emmy Internacional 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lista dos indicados ao Emmy Internacional 2020 foi divulgada nesta quinta-feira (24). Ao todo, foram nomeados 44 títulos da televisão, de 20 países. Os programas escolhidos foram exibidos no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro. O Brasil aparece em sete categorias, ficando atrás apenas do Reino Unido.

Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia produzida na cidade de Nova York, em 23 de novembro. A organização do evento promete revelar mais informações em outubro.

"Parabéns a todos os nomeados. Estamos muito orgulhosos em reconhecer e homenagear os melhores contadores de histórias, produtores e performers do mundo ", disse Bruce L. Paisner, presidente da Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão. "Em um momento de crise no qual a maioria de nós precisa ficar em casa a maior parte do tempo, a televisão nos entretém e oferece uma janela para o nosso mundo."

Os indicados são da Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, China, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Índia, Israel, Itália, Japão, Noruega, Portugal, Cingapura, Coreia do Sul, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos.

Veja a seguir a lista completa dos indicados brasileiros à premiação.

- O documentário "Refavela 40", de Mini Kerti, concorre na categoria de melhor programa artístico

- A minisérie "Elis – Viver é Melhor que Sonhar", que é uma adaptação do filme "Elis", de Hugo Prata, concorre na categoria de melhor filme para TV

- O ator Raphael Logam concorre na categoria de melhor ator pela série "Impuros", de Alexandre Fraga

- A atriz Andrea Beltrão concorre na categoria de melhor atriz pela série "Hebe", da Globo

- A série "Ninguém Tá Olhando", de Daniel Rezende, concorre na categoria de melhor comédia

- O programa "Canta Comigo", da Record, concorre na categoria de melhor entretenimento sem roteiro

- A novela "Órfãos da Terra", concorre na categoria de melhor novela