Branco Mello recebe visita de Sérgio Britto após cirurgia para retirada de tumor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado em um hospital em São Paulo após a remoção de um tumor na hipofaringe, o cantor e baixista Branco Mello, 59, do Titãs, recebeu a visita do amigo e companheiro de banda Sérgio Britto. O encontro foi publicado no Instagram de Mello nesta quinta (25).

"Olha quem veio trazer toda energia boa numa super visita! Uma tarde com meu querido irmão Sergio Britto para recarregar as baterias desses intensos dias de internação! Conversamos muito, foi demais", escreveu Mello na legenda.

Ele acrescentou que a foto foi feita pela sua mulher, a atriz Angela Figueiredo, que está na novela "Um Lugar ao Sol" (Globo), como Mercedes, a governanta na mansão de Santiago (José de Abreu). Mello, aliás, assina a produção musical da trama ao lado de Márcio Lomiranda e Mú Carvalho.

Sérgio Britto também publicou as fotos em suas redes. "Uma maravilha constatar pessoalmente que cirurgia foi um êxito total! Muito feliz!", escreveu ele.

No último dia 12 de novembro, Mello anunciou em suas redes que ficaria afastado dos shows do Titãs para a retirada de um tumor na hipofaringe (a entrada para o esôfago).

O tumor, detectado em um exame de rotina, é reincidente de um anterior, tratado em 2018. "Queridos amigos, logo estarei de volta!", escreveu Mello na ocasião.

A banda segue com a agenda de shows com a participação do baixista Caio Góes Neves como convidado especial.

Na última terça (23), o músico publicou uma foto com violão nas mãos, no hospital, em que tranquilizou os fãs sobre a sua recuperação.

"Tudo caminhando bem e no tempo certo por aqui. Já estou podendo fazer fisioterapia com violão para exercitar os músculos dos braços. Obrigado a todos vocês que estão torcendo pela minha recuperação e mandam tantas mensagens de boas vibrações por aqui", disse.