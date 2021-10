Brad Pitt recebe alerta de evacuação de sua casa por incêndio florestal

Após o jantar, Jolie foi embora no banco do passageiro enquanto Miller dirigia o carro. Esta é a segunda vez que os artistas se encontram e levantam rumores de uma possível paixão, já que os dois nunca deixaram de ser amigos. Em meados de junho, a atriz foi vista visitando o apartamento do ator em Nova York, junto de seu filho Pax, 17.

Enquanto isso, sua ex-mulher, Angelina Jolie, 46, foi vista novamente com seu primeiro ex-marido, o ator Jonny Lee Miller, 48, em um jantar em Beverlly Hills, nesta segunda-feira (11), segundo o jornal Daily Mail. O encontro do ex-casal trouxe à tona os rumores de que os dois teriam uma possível reconciliação amorosa.

De acordo com a publicação, outra casa de alguém famoso corre risco: a do ex-presidente Ronald Reagan (1911-2004). Seu Rancho Del Cielo recebeu ordens de evacuação.

Pitt não costuma ficar muito tempo na casa e aproveita para emprestar a propriedade para amigos e outros familiares. O casarão foi comprado no começo dos anos 2000 quando ele ainda namorava Jennifer Aniston, 52. Por uma questão afetiva, ele não quis se desfazer do local.

As chamas começaram na tarde de segunda-feira (11) e até a noite de quarta-feira (13) já tinham se alastrado pelo equivalente a 60 mil metros quadrados. Os fortes ventos fizeram com que o fogo ganhasse velocidade e dificultasse o trabalho das equipes de bombeiros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.