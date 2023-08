Brad Pitt e Angelina Jolie assinam divórcio sete anos após separação

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Enfim... divorciados! Após sete anos desde o anúncio do término do casamento, Brad Pit e Angelina Jolie estão oficialmente separados e encerraram as batalhas judiciais, acusações e controvérsias dos últimos três anos. Com uma união que começou em 2004, os atores formalizaram sua relação em 2014 e, após dois anos, citaram "diferenças irreconciliáveis" como motivo para o rompimento.

De acordo com o site "In Touch Weekly", Angelina não só assinou o documento como concordou em ir à mediação para resolver os processos judiciais envolvendo o ex-casal.

"Eles gastaram muito dinheiro nessas batalhas legais, incluindo a luta pela custódia. Angelina poderia ter falido e acabou sendo inteligente em reduzir as suas perdas. É uma grande vitória para Brad", disse uma fonte à reportagem.

O caso se estendeu ao longo dos sete anos pela disputa de guarda dos filhos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne), denúncias de abuso por parte do ator e, principalmente, pela venda do Château Miraval, uma propriedade de 990 acres localizado no sul da França.

Pitt acusou a ex-mulher de vender o imóvel sem seu conhecimento para o oligarca russo Yuri Shefler. Ele entrou com duas ações e conseguiu anular o negócio.