Boninho participa de festa do BBB 21 vestido de dummy

A mulher do diretor, a apresentadora Ana Furtado, comentou o vídeo dizendo que o marido arrasou. "Te reconheci no primeiro segundo da festa", escreveu.

"Foi, dançar com essa máscara e essa aqui [de dummy] só para fazer uma graça, já valeu o ano. Valeu BBB", disse ele vestido de dummy em um vídeo publicado no Instagram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor do Big Brother Brasil 21, Boninho, 58, cumpriu a promessa que tinha feito para fãs do programa de participar de uma festa do reality vestido de dummy. Nesta quarta (21), ele compartilhou fotos e vídeos no Instagram da preparação para a festa.

