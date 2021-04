Boninho lamenta morte de criadora de blog pioneiro em comentários sobre o BBB

"Deixo aqui registrada a minha gratidão por tudo! Por cada texto, cada palavra, cada briga comprada... Pelo movimento que uniu meus fãs e que os tornaram minha segunda família. Por me aproximar de tanta gente do bem", continuou. "Eu só tenho a agradecer. Sinto como se uma integrante da família partisse."

Muitos leitores do blog se manifestaram nas redes sociais, entre os quais alguns ex-BBBs, como Íris Stefanelli, do BBB 7. "Para mim, o BBB 7 também é sinônimo de Susan Mello", afirmou. "Tempos em que não tínhamos Facebook, nem Instagram... Seu blog tinha uma baita audiência. E você, Susan, sempre teve um olhar clínico para tudo. E um carinho por mim, indescritível. Lembro bem."

"Assim como os cactos e muitos outros a gente vive dividindo nosso BBB com um time de apaixonados. Que nos amam, torcem e viram guardiões da nossa história", escreveu o diretor de núcleo do programa. "A Susan Mello era uma dessas pessoas que paravam tudo para viver essa loucura."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho, 59, usou as redes sociais para lamentar a morte da blogueira Susan Mello, uma das pioneiras em fazer análises na internet sobre o Big Brother Brasil (Globo). De acordo com pessoas próximas, ela morreu na madrugada deste domingo (18) após travar uma longa batalha contra um câncer.

