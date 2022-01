Boninho explica relógio usado pelos participantes no BBB 22

"Como ficamos felizes e confiantes com o uso do celular, partimos para esse novo dispositivo. Ele fica apagado para eles o tempo todo. Mas a gente monitora para o nosso game, tempo que dormiu, coração e outras medições pra gente brincar de olhar eles ainda mais", concluiu Boninho.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após serem notados pelos internautas, o diretor do BBB 22 (Globo), Boninho, 60, explicou a função dos relógios usados pelos participantes do programa. Ele compartilhou em seu perfil das redes sociais nesta quarta-feira (26) e finalmente tirou a dúvida do público.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.