Boninho celebra 26 anos de união com Ana Furtado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de TV Boninho, 60, usou seu perfil do Instagram para se declarar à sua esposa, a apresentadora Ana Furtado, 48, nesta segunda-feira (21). Ele compartilhou um vídeo com algumas fotos do casal, e na legenda, celebrou os 26 anos de união.

"Hoje fazemos 26 anos que estamos juntos e 22 de casados. Ana é meu porto seguro, minha amiga, companheira, minha paixão. Ela me faz bem e me faz sorrir. A gente dança, treina e nos divertimos juntos. É o amor da minha vida, minha luz. Amiga e inspiração", começou.

"Gostamos das mesmas coisas e dividimos nossas diferenças. Adoro acordar ao lado dela e morro de saudades quando estou longe. Amo cada minuto de nossas vidas e faço planos para o nosso futuro. Vamos ficar juntos a vida toda, esse é o meu sonho, nosso destino", continuou Boninho.

"Ana meu amor, você é minha vida. Que sorte a minha ter sido escolhido por você. Você me transformou, me fez melhor, me fez abrir meu coração. Meu amor... Te amo", completou o diretor. Os dois casaram em 2000 e juntos são pais de Isabella de 14 anos.

Nos comentários da publicação, fãs e internautas exaltaram o casal. "Lindo de ver esse amor. Que vocês sejam ainda mais felizes. Amo vê-los juntos!", escreveu um. "Aquele casal que admiro o companheirismo", completou outra. "Será que encontrarei um amor assim? Felicidades! Vida longa a essa união inspiradora!", disse ainda uma terceira.

Além de Furtado, o diretor teve relacionamentos com Kátia D'Ávila, entre 1995 e 1998, e Narcisa Tamborindeguy, entre os anos de 1983 e 1986, que agora é uma das apresentadoras do programa Encrenca (RedeTV!).