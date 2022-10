Boni, ex-diretor da Globo, sofre infarto durante voo e está internado nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-diretor da TV Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 86, sofreu um infarto durante um voo entre Nova York e Rio de Janeiro na semana passada e está internado nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada pela TV Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo da qual ele é sócio.

Segundo a emissora, Boni sofreu o infarto na madrugada de quarta-feira (5). O avião em que ele estava precisou fazer um pouso de emergência em Orlando, onde mora um dos filhos do ex-diretor, para ele ser atendido. O executivo foi submetido a uma cirurgia cardíaca e a previsão de alta é para esta terça-feira (11).

Boninho, diretor da Globo, publicou no Instagram uma foto ao lado do pai e afirmou que está tudo certo. "Agora só um pouquinho de paciência", disse.

Boni ocupou cargos de direção na Globo de 1967 a 1997. Com Walter Clark (1936-1997), ele é conhecido por ter criado o padrão de qualidade que tornou a empresa conhecida e foi responsável pela implantação da grade de programação. Atuou também como consultor, de 1998 a 2001, ano em que saiu do grupo.

Ao completar 85 anos, ele foi homenageado com documentário "Boni e a TV no Brasil", que reúne depoimentos de nomes como Fernanda Montenegro, Jô Soares, Roberto Carlos e Tarcísio Meira.