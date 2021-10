Bolsonaro rebate Xuxa após ela pedir que apoiadores dele deixem de segui-la

"Quem não faz isso, não segue as regras mundiais, é genocida (e ainda tem gente que vai querer argumentar), por favor, deixe de me seguir, deixe de falar comigo", pediu. "E você que é a favor da vida, assine o impeachment agora."

A publicação inicial da apresentadora foi motivada por uma fala do presidente reclamando de ter sido barrado ao tentar assistir a um jogo do Santos no último domingo (10). Na ocasião, a Vila Belmiro recebeu o público que apresentou comprovante de vacinação -o que Bolsonaro não quis fazer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.