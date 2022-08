Bolsonaro ironiza Anitta após publicação e cantora rebate com montagem; entenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 29, foi uma das celebridades que comentaram a entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL) concedida ao Jornal Nacional (Globo) na noite desta segunda-feira (22). De início, ela compartilhou uma foto da mão do político, que tinha escrito as palavras "Nicarágua", "Argentina", "Colômbia" e "Dário Messer", como uma espécie de "cola".

Pouco tempo após o tuíte da cantora, o presidente compartilhou um print da publicação —que acumula 800 mil curtidas— em seu perfil do Instagram e escreveu: "Obrigado, Anitta. Se possível, pesquisem sobre os temas". Depois disso, a cantora apagou o primeiro tuíte e compartilhou uma montagem.

"Traduzindo o que tava escrito porque tava meio ilegível", escreveu ela na legenda do tuíte. Na montagem estava escrito: "Mentir", "Roubar obra do Lula", "Defender corrupto no MEC [Ministério da Educação]" e "Negar desmatamento". O tuíte já tem mais de 193 mil curtidas.

Em seguida, ela compartilhou outra montagem da mão do político. A foto era de Alessandro Molon, candidato ao cargoa de deputado federal, e tinha escrito "Lula 13, Molon 400". "Cola aí", disse o político na legenda. "Eu colando no dia de votar", completou Anitta.

Após a entrevista, o candidato à reeleição, fez algumas publicações em seu perfil do Instagram. Em uma delas, ele aparece ao lado de uma televisão ligada no canal SBT. "Bastidores Rede Globo. Boa noite a todos!", escreveu ele na legenda da publicação. "Curso de deboche", respondeu uma internauta.