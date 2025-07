Bolsa original de Jane Birkin é arrematada por mais de R$ 50 milhões e quebra recorde

Além de seu valor histórico para o mundo da moda, o charme da bolsa original está no uso: riscos, arranhões e sinais do tempo, que, para especialistas, só tornam a peça mais autêntica. "É como comprar um pedaço da história da moda", disse a curadora da Sotheby's, Lucia Savi, em nota.

O valor quebrou o recorde de bolsa mais cara já vendida em um leilão, segundo a Sotheby's, que organizou a venda em Paris. Até então, o recorde pertencia a uma Himalaya Crocodile Diamond Birkin, confeccionada com couro de crocodilo e diamantes, arrematada por US$ 425 mil em 2023 (R$ 2,358 milhões no câmbio atual).

