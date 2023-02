Bolsa em formato de biscoito da sorte da Louis Vuitton custa R$ 11 mil e já esgotou

Além de simular a aparência do produto, com direito a um zíper na região da abertura da lata, o item ainda tinha nos detalhes frases como "lidar com cuidado", "tinta exterior" e um aviso de inflamável na parte exterior.

O lançamento da bolsa acontece poucos meses depois de a Louis Vuitton anunciar um acessório do tipo no formato de uma lata de tinta roxa, durante o desfile masculino de inverno.

Feito de couro e com uma alça removível, o item pode ser usado como bolsa de mão ou clutch. Há um monograma da grife na parte interna do modelo, que é acompanhada ainda de uma pasta de plástico estilizada para a embalar como um biscoito da sorte tradicional.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a Semana de Moda de Paris, na semana passada, a Louis Vuitton chamou a atenção do público com uma bolsa em formato de biscoito da sorte.

