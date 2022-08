Bolo charlotte desmonta e causa eliminação no MasterChef

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrutura de um bolo charlotte, feita com bolacha champanhe, desmoronou e causou a eliminação do empresário Jason, 40, no episódio desta terça (9) do MasterChef Brasil. A sobremesa foi entregue destruída aos jurados.

Mesmo assim o cozinheiro amador recebeu elogios. "Você é uma pessoa extraordinária, um lutador. Gosta do que faz, dá para sentir. E quando a gente ama o que faz, conquista o mundo", disse o chef Erick Jacquin.

Jason acredita que, se tivesse mais tempo, teria apresentado um resultado melhor. "Sairia de lá com cinco estrelas", disse em entrevista ao site da Band. "O que planejei tinha muito mais sabor, era o charlotte original".

Famoso na França, o bolo charlotte tem na receita pão de ló, geleia, creme de confeiteiro, frutas e as bolachas do tipo champanhe. É servido gelado e precisa ter uma base firme para aguentar a cobertura.

O eliminado da semana vai buscar mais capacitação e disse que sai do reality melhor do que entrou. Entre os planos dele está ter um pequeno negócio com marca própria.

Entre os momentos inesquecíveis no programa, ele citou a oportunidade de cozinhar para a chef peruana Pía Leon, eleita a melhor do mundo em 2021 pelo World´s 50 Best Restaurants.

Na semana passada, um ceviche que ele preparou para a chef estrelada foi considerado o melhor da noite.

Jason começou a cozinhar escondido dos pais, na adolescência, mas só após o nascimento da primeira filha levou a culinária mais a sério.

Após a temporada atual, com amadores, a Band promoverá, em parceria com a Endemol Shine Brasil, produtora do programa, e a Discovery Home & Health, uma nova temporada com aspirantes a Masterchef no âmbito dos profissionais de cozinha.

E o ano não acabará com a safra a seguir. Ainda em novembro, a Endemol fará, para a Band e a Discovery, uma nova temporada com crianças, o Masterchef Júnior, mas apenas com quatro episódios.

E para dezembro, em tom de especial de fim de ano, será produzida uma temporada só com aspirantes ao título com mais de 60 anos, o Masterchef +.