Boca Rosa anuncia saída das redes para fazer cirurgia

"Isso requer coragem e planejamento, claro. Esse ano eu prometi que ia respeitar mais o tempo do meu corpo, da minha mente e minha saúde mental", justificou Boca Rosa. "Os números são importantes, mas o grande desafio é justamente que eu não me sinta refém deles".

"Essa pausa será importantíssima, mas para que eu não trabalhe e realmente descanse, eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Totalmente offline", avisou Bianca, que tem 18 milhões de seguidores apenas no Instagram.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bianca Andrade vai passar um mês fora das redes sociais para fazer uma "sonhada" cirurgia de retirada das amígdalas. A influenciadora anunciou a novidade em um vídeo no Instagram, explicando que uniu a necessidade de passar pelo procedimento com a vontade de tirar férias, após 12 anos sem descanso da internet.

