Biografia do ator de 'Chaves' é perfeita para os órfãos do programa

O jeito descompromissado na narrativa do livro cria uma agradável leitura mesmo para quem não é tão fanático pelo seriado. Claro que os fãs de carteirinha vão aproveitar muito mais algumas revelações sobre Bolaños, que vão remeter a episódios clássicos e personagens bem marcantes e queridos da trupe do menino, como Kiko, Seu Madruga, Chiquinha e Professor Girafales.

A ideia do autor nesse volume, lançado originalmente em 2006, não foi contar uma biografia linear e completa, construída com esmerada pesquisa e conferência rígida dos fatos. Trata-se de uma compilação de memórias afetivas, casos que Bolaños vai contando e assim, aos poucos, expõe os altos e baixos de sua carreira.

"Sem Querer Querendo - Memórias" tem no título um dos bordões característicos do personagem. De certa forma, pode servir como uma boa definição para muitas passagens da vida de Bolaños. São muitas coincidências felizes em sua trajetória, desde largar os estudos de engenharia e tentar carreira como redator publicitário até tornar-se um ídolo internacional, que tinha o apelido Chespirito.

