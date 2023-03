Billie Eilish quebra recorde de público de Miley Cyrus no Lollapalooza deste ano

Outro fato foi a presença de outro gigante da indústria musical, Lil Nas X, que também é muito popular entre os mais jovens, com quem interage com frequência nas redes sociais.

A primeira é o sol. Enquanto na edição passada a chuva quase não deu trégua no final de semana, este ano, até o fim da tarde deste sábado, não caiu uma gota de água no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde acontece o festival.

Foi por pouco, no entanto. Enquanto Miley levou 103 mil pessoas ao festival, Billie reuniu 103.350, de acordo com a assessoria de imprensa do evento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Billie Eilish, que encerrou o primeiro dia de apresentações do Lollapalooza nesta sexta-feira, dia 24, quebrou o recorde de Miley Cyrus, que se apresentou no ano passado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.