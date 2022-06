Bill Cosby é condenado por abusar sexualmente de jovem de 16 anos em 1975

"Eu estava com os olhos fechados naquele momento", disse Huth no tribunal. "Eu estava enlouquecendo." Por fim, disse que se sentiu "enganada". "Eu estava decepcionada. Eu estava ferida."

Na versão de Huth para o júri, ela teria encontrado Cosby durante filmagens em um parque. Ela o admirava, seu pai colecionava os trabalhos cômicos do ator, e acabou acompanhando ele até um quarto isolado na mansão da Playboy. Em um depoimento, emocionada, ela afirmou que Cosby tentou enfiar as mãos na calças dela, e depois a forçou a transar com ele.

A decisão é vista também como uma oportunidade para que outras vítimas, que tiveram seus processos anulados pela demora, tenham sua parcela de justiça. A situação de Huth pôde avançar pois o júri considerou que ela era menor de idade na época do abuso, e a lei da Califórnia estende o prazo em que pessoas molestadas quando crianças podem entrar com uma ação civil.

A ação de Huth, por sua vez, apresentada em 2014, foi desarquivada pouco após essa data, e agora marca uma nova vitória para as vítimas do ator, que já somam dezenas de mulheres.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.