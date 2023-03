Bilionário americano diz que ofereceu US$ 100 mil para passageira não usar máscara em voo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todd Kirsch, um bilionário magnata americano do ramo da tecnologia, diz que ofereceu US$ 100 mil, o equivalente a R$ 525 mil, para que uma passageira sentada ao seu lado no avião retirasse a máscara durante a viagem.

"A pessoa sentada ao meu lado na primeira classe recusou US$100.000 para remover sua máscara durante todo o voo. Sem brincadeira. Isso foi depois que eu expliquei que elas não funcionam. Ela trabalha para uma empresa farmacêutica", escreveu no Twitter.

Depois, Todd publicou que disse à passageira que ela poderia ser infectada quando tirasse a máscara para comer e beber. "Porque todo mundo sabe que você não pode se infectar enquanto come", provocou ele, que é conhecido por espalhar desinformações sobre a pandemia e ser cético quanto ao uso de máscaras e a eficácia das vacinas.

Em 2021, o empresário afirmou que as vacinas "matam mais pessoas do que salvam" e que "uma em cada 1.000 pessoas que receberam vacinas morreram". Em setembro do mesmo ano, ele renunciou ao cargo de CEO de sua startup depois que o conselho da empresa disse que ele teria que parar de fazer declarações públicas antivacina.