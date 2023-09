Bienal Sesc de Dança celebra diversidade de ritmos e corpos em nova edição

Durante a criação da coreografia, Arrieta se juntou a expoentes da dança brasileira, como Marika Gidali e Décio Otero, para investigar as potencialidades do corpo idoso.

No que se refere aos padrões corporais, a crítica não se aparta do próprio universo da dança. "Corpos Velhos - Para que servem?", de Luis Arrieta, questiona a brevidade da carreira dos bailarinos. Com a idade, muitos deles deixam de se apresentar e se tornam professores, num processo de descarte.

Entre as atrações nacionais apresentadas em São Paulo, se destaca "A Beleza Revela-se Acessória", do bailarino brasileiro transmasculino Pol Pi, que criou a obra refletindo sobre a troca de cartas entre o

A exemplo de "O Sacrifício", o solo "Clamores", de Mithkail Alzghair, bailarino sírio refugiado na França, e "O Êxtase", do americano Jeremy Nedd têm sessões em unidades do Sesc na capital paulista.

"A Bienal é um catalisador da dança contemporânea, quisemos trabalhar com a diversidade estética e abarcar diferentes corpos", afirma Talita Rebizzi, uma das organizadoras do festival.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cearense João Paulo Lima não tem a perna esquerda. No lugar, existe uma prótese metálica. Seu torso é coberto por uma camisa preta e transparente, que deixa ver o seu peitoral. Na altura do ombro, duas faixas de couro remetem à estética bondage.

