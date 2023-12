Bienal de São Paulo aponta executiva Andrea Pinheiro como nova presidente

A escolha de Tupinambá foi feita em conjunto pela bienal e pelo governo federal, como é de praxe para a representação do país na Bienal de Veneza, a maior vitrine da arte contemporânea mundial. A mostra no pavilhão do Brasil nos Giardinni terá obras de artistas indígenas indicados por Tupinambá.

Pinheiro também comenta a escolha de Glicéria Tupinambá para representar o Brasil na próxima Bienal de Veneza, que começa em abril de 2024 e, pela primeira vez, tem um latino no comando -Adriano Pedrosa, também diretor artístico do Masp, o Museu de Arte de São Paulo.

Sua principal atribuição no começo do ano será escolher o curador da próxima Bienal de São Paulo, programada para 2025. Para isto, ela conta que vai formar um comitê de oito pessoas composto por conselheiros e diretores da instituição, estruturando um processo que antes era mais informal.

