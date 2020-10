Biel e Tays discutem, e cantora desabafa no colo de Jake

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As confusões em A Fazenda 12 seguiram pela madrugada desta quinta (22). Desta vez, a briga foi entre o casal Biel e Tays Reis, e começou quando a cantora pediu para conversar com o funkeiro. Ele se recusou, afirmando não estar em um bom momento.

"Tem muita coisa que não gosto em você, mas fico quieto. Você é cheia de cobranças", disse ele. Tays rebateu: "Me respeita. Ridículo." Ela foi desabafar sobre o ocorrido com Lidi Lisboa e Jakelyne Oliveira na despensa da casa, e disse que não não quer mais envolvimento com o funkeiro . "Sabe o que eu vou falar? Me esquece, a amizade continua."

O problema é que, do lado de fora, ao lado de Luiza Ambiel, Mirella e Victória Villarim, Biel escutava escondido a conversa. Ele então resolveu entrar na despensa para tirar satisfação: "Fala comigo, Tays. Conversa comigo. Fica falando de cantinho toda hora. Você está de cara virada para mim faz três dias. Não estou discutindo não, vamos conversar".

"Conversar? Te chamei para conversar, você viu a resposta que você me deu", respondeu ela. "Não vou entrar nessa, não, que desgaste", completou ela.

Sozinho na cozinha, Biel se questionava o que teria feito para merecer a situação, Na sequência, ele desabafou com Mirella: "Que decepção, que decepção". Tays ouviu e o questionou: "Fala para mim."

"Você falando isso? Que engraçado, Tays", rebateu o funkeiro. Mais tarde, Jake consolou a cantora, que chorou e disse estar chateada pelas coisas que Biel falou para ela e pela situação. "Eu não estou chorando por causa de relacionamento ou porque estou gostando, estou chorando pela situação."

Já ele, conversava sobre o assunto com Ambiel e Victoria, dizendo que gosta muito de Tays e tem "provado isso", mas que ela faz muitas cobranças.