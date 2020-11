Biel diz que já ficou bêbado com Jennifer Lopez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Biel revelou que já teve momentos de curtição com a cantora norte-americana Jennifer Lopez, 51. A declaração foi feita por ele mesmo aos peões de A Fazenda 12 (Record).

"Já fiquei bêbado com ela, Jennifer Lopez", começou ele para espanto de Lipe e Lucas. "Ela é doidona?", perguntou Selfie. "Muito louco. Sou amigo do coach vocal dela, aí ele me levou para o show e fomos curtir no camarim", emendou Biel.

Porém, fez questão de pontuar que a tal bebedeira nada teve a ver com romance ou algo do tipo. Jennifer é comprometida e ele só quis amizade. "Ela é casada com um jogador de beisebol, do Yankees, aposentado e ele estava lá. Ele é apresentador de um programa de notícias no maior canal dos Estados Unidos", lembrou.

Em seguida, contou mais detalhes do que fizeram no camarim. "Ficamos todos loucos lá cantando no karaokê. Até postei. Fiquei umas três horas bebendo com a J.Lo", afirmou. Nas redes sociais, muita gente revelou a foto e o momento que ele citou no programa.