Beyoncé conhecia Ludmilla e cantoras se encontraram, diz Brunna Gonçalves

Beyoncé fez uma aparição surpresa na festa do Club Renaissance, na noite desta quinta-feira, em Salvador, considerada a cidade mais negra fora do continente africano. A apresentação relâmpago marcou o retorno da cantora ao Brasil após dez anos.

A brasileira conversou com Beyoncé, e sua mulher, Brunna Gonçalves, afirmou que a autora de "Cozy" e "Break My Soul" já conhecia o trabalho de Ludmilla.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ludmilla está em Salvador e acompanhou a festa Club Renaissance, em comemoração ao lançamento do filme de Beyoncé, que contou com a presença da estrela americana.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.