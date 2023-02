Beyoncé anuncia turnê mundial do disco 'Renaissance' para este ano

Na obra que lidera as indicações ao Grammy de 2023, a cantora revisita a house music dos anos 1990 -com o single "Break My Soul"--, a disco da década de 1970, R&B e abrange um "espectro amplo de gêneros que balançam a pista de dança".

