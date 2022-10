Beto Carrero World dá desconto para quem vestir verde e amarelo e ironiza petistas

Esse passaporte, no entanto, não está disponível para a compra no site.

Após a reclamação de diversos internautas, o parque temático ironizou apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ofereceu o mesmo desconto para quem for de vermelho, mas somente no dia e horário da votação do segundo turno.

A benesse foi oferecida em uma publicação no Instagram da empresa nesta terça-feira (25). As cores da bandeira nacional têm sido associadas ao apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

