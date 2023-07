Bernardo Ajzenberg lança livro de contos em São Paulo nesta terça-feira (4)

Jornalista de formação, Ajzenberg tem uma carreira sólida de tradutor e ficcionista, sendo autor de obras como "Variações Goldman", "Homens com Mulheres" e "Olhos Secos", além dos premiados romances "A Gaiola de Faraday", reconhecido pela Academia Brasileira de Letras em 2002, e "Minha Vida sem Banho", vencedor do prêmio Casa de las Américas em 2014.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.