Bella Campos manda foto do troféu dos 'Melhores do Ano' para o namorado MC Cabelinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bella Campos mandou uma foto do troféu dos Melhores do Ano, do Domingão com Huck (Globo), para o namorado, o funkeiro Mc Cabelinho. Ela foi eleita pelo público a melhor atriz coadjuvante pela interpretação da personagem Muda, na novela "Pantanal" (Globo).

Orgulhoso da namorada, o funkeiro compartilhou uma foto da atriz segurando um troféu no Instagram neste domingo (25), mas ela havia recebido o prêmio em 16 de dezembro quando o programa foi gravado.

"Ela me mandou essa foto pelo Whatsapp assim que ganhou e eu fiquei felizão papo reto. Tu merece muito preta, meus parabéns! Que venham muitos e muitos prêmios para você durante toda sua carreira! Obrigado por estar na minha vida, tô muito feliz ao seu lado. I love you", escreveu o cantor. Ela respondeu: Obrigada meu amor, amo você."

Vários internautas aproveitaram o post do cantor para dar parabéns para Bella pela conquista do prêmio. "Meus parabéns bela mudinha", comentou a internauta Luiza Rodrigues. "Mais que merecido", disse a internauta Aline Lima. "A não gente!! Eu choro com esses dois", se derreteu a usuária da rede Mariana Monique.