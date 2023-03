Bella Campos diz que foi confundida com vendedora só por ser negra

"Se um dia eu quiser passar por alguma intervenção estética, vou fazer, porque a gente tem que ser livre para viver todas as nossas vontades e desejos. Mas, neste momento, não. Embora a pressão continue nas redes sociais. As pessoas cobram tudo de todo mundo o tempo todo. Isso nunca vai acabar. Projetam os seus ideais na gente, porque somos figuras públicas. Colocam para fora as suas próprias frustrações."

"Vejo uma galera na internet discutindo se sou preta ou branca, mas, enquanto isso, continuam me confundindo com vendedora de shopping, como se isso fosse um demérito", afirmou. "Outro dia, eu estava experimentando uma roupa e uma mulher perguntou se eu trabalhava ali. É esse tipo de coisa que a gente ainda passa. Ridículo."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.