'Bela Vingança' e 'Borat: Fita de Cinema Seguinte' dominam WGA Awards

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os longas "Bela Vingança", de Emerald Fennell, e "Borat: Fita de Cinema Seguinte", de Jason Woliner, foram os grandes vencedores da 73ª edição da premiação do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos (WGA, na sigla em inglês), ocorrida neste domingo (21).

A cerimônia, realizada e exibida em formato virtual, é um dos termômetros do Oscar, que neste ano ocorrerá em 25 de abril e, ao contrário da maioria das premiações da televisão e do cinema, não será online, apesar da pandemia da Covid-19.

"Bela Vingança", que marca a estreia de Fennell na direção de longas e é protagonizado por Carey Mulligan, venceu o troféu de melhor roteiro original, categoria em que concorriam "Judas e o Messias Negro", de Shaka King, "Palm Springs", de Max Barbakow, "O Som do Silêncio", de Michael Tyburski, e "Os 7 de Chicago", de Aaron Sorkin.

O filme vem sendo considerado como símbolo do movimento #MeToo, que desde 2017 vem gerando uma série de relatos e acusações de abuso sexual contra grandes nomes de Hollywood.

"Borat: Fita de Cinema Seguinte", comédia protagonizada por Sacha Baron Cohen, ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado, vencendo "A Voz Suprema do Blues", de George C. Wolfe, "Relatos do Mundo", de Paul Greengrass, "Uma Noite em Miami", de Regina Kinge, e "O Tigre Branco", de Ramin Bahrani.

A comédia é a sequência do sucesso "Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América", lançado em 2007.

Veja a seguir outros vencedores das principais categorias.

Melhor documentário

"The Dissident", escrito por Mark Monroe e Bryan Fogel

"All In: The Fight for Democracy", escrito por Jack Youngelson

"Herb Alpert Is...", escrito por John Scheinfeld

"Red Penguins", escrito por Gabe Polsky

"Totally Under Control", escrito por Alex Gibney

Melhor série de drama

"The Crown", escrito por Peter Morgan e Jonathan Wilson

"Better Call Saul", escrito por Ann Cherkis, Vince Gilligan, Peter Gould, Ariel Levine, Heather Marion, Thomas Schnauz, Gordon Smith e Alison Tatlock

"The Boys", escrito por Eric Kripke, Ellie Monahan, Anslem Richardson, Craig Rosenberg, Michael Saltzman e Rebecca Sonnenshine

"The Mandalorian", escrito por Rick Famuyiwa, Jon Favreau e Dave Filoni

"Ozark", escrito por Laura Deeley, Bill Dubuque, Paul Kolsby, Miki Johnson, Chris Mundy, John Shiban, Ning Zhou e Martin Zimmerman

Melhor série de comédia

"Ted Lasso", escrito por Jane Becker, Leann Bowen, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Joe Kelly, Bill Lawrence, Jamie Lee, Jason Sudeikis, Phoebe Walsh e Bill Wrubel

"Segura a Onda", escrito por Larry David, Justin Hurwitz, Steve Leff, Carol Leifer e Jeff Schaffer

"The Great", escrito por Vanessa Alexander, Tony McNamara, Tess Morris, Amelia Roper, Gretel Vella e James Wood

"PEN15" , escrito por; Alyssa DiMari, Maya Erskine, Anna Konkle, Josh Levine, Gabe Liedman, Rachele Lynn, Vera Santamaria, Diana Tay e Sam Zvibleman

"What We Do in the Shadows", escrito por Jake Bender, Jemaine Clement, Zach Dunn, Joseph Furey, Shana Gohd, Sam Johnson, Chris Marcil, William Meny, Sarah Naftalis, Stefani Robinson, Marika Sawyer e Paul Simms

Melhor série nova

"Ted Lasso", escrito por Jane Becker, Leann Bowen, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Joe Kelly, Bill Lawrence, Jamie Lee, Jason Sudeikis, Phoebe Walsh e Bill Wrubel

"Dave", escrito por Dave Burd, Vanessa McGee, Saladin Patterson, Luvh Rakhe, Alex Russell, Jeff Schaffer, Max Searle e Yamara Taylor

"The Flight Attendant", Escrito por Kara Lee Corthron, Michael Foley, Ryan Jennifer Jones, Ticona S. Joy, Meredith Lavender, Jess Meyer, Daniele Nathanson, Marcie Ulin, Ian Weinreich e Steve Yockey

"The Great", escrito por Vanessa Alexander, Tony McNamara, Tess Morris, Amelia Roper, Gretel Vella e James Wood

"Lovecraft Country", escrito por Misha Green, Shannon Houston, Jonathan Kidd, Kevin Lau, Ihuoma Ofordire, Wes Taylor e Sonya Winton