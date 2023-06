Bel Moreira rebate críticas após postar foto com pelos nas axilas

Por fim, ela mandou um recado avisando que ter ou não pelos é uma escolha pessoal. "Se vocês não gostam de pelo, não precisam ter. Isso é uma escolha pessoal, que a gente pode decidir. Eu decido tê-los por várias razões que não vou mencionar aqui", disse ela, reforçando sua gratidão aos fãs que a defenderam. "Comecei a trabalhar na internet há muito tempo e estou acostumada com as críticas."

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Bel Moreira, 24, resolveu se pronunciar sobre as críticas que recebeu nos últimos após publicar uma foto em que mostra seus pelos nas axilas. Nesta segunda-feira (26) a intérprete da personagem Raquel em 'As Aventuras de Poliana' e 'Poliana Moça', ambas novelas do SBT, ela rebateu os comentários ofensivos que lotaram sua publicação e foram devidamente removidos.

