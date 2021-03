Beijo de Fiuk e Thaís e desânimo de Arthur com Carla marcam festa

O papo seguiu e a atriz o beijou. "Você está pensando muita bobagem. Muito ciumento", disse. Antes de a festa começar, em papo com Projota, Arthur falou que a relação com Carla estava esquisita e que ele não tinha a intenção de ser bonzinho o tempo todo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa do Líder João no BBB 21 foi marcada por beijos e ciúme na madrugada desta quinta-feira (4). Enquanto Fiuk e Thaís resolveram dar um novo beijo após pressão de outros confinados, Arthur ficou mais distante de Carla.

