Bebe Rexha diz estar 'enojada do meu próprio corpo' após ganhar peso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Bebe Rexha, 32, compartilhou um vídeo em seu TikTok falando sobre as dificuldades que enfrenta por ter ganhado peso nos últimos tempos. Ela admitiu que não se sente confortável em sua própria pele, apesar de sempre falar sobre aceitação dos corpos e de usar roupas justas. "Acho que nunca estive tão pesada em toda a minha vida. Me pesei há pouco e não me sinto confortável em compartilhar o meu peso, porque estou envergonhada. Na verdade, eu me sinto enojada do meu próprio corpo", começou a cantora. Ela seguiu explicando que não tem compartilhado muitas publicações em suas redes justamente por não estar se sentindo bem. "Não me sinto bem em minha pele, e quando não me sinto bem, não tenho vontade de postar nada. Esse é o verdadeiro motivo de eu não estar postando como eu costumava fazer", disse. Rexha ainda disse que sua batalha com a imagem corporal surgiu de "um lugar de dor e confusão", e reconheceu que ela também luta para se amar. A cantora costumava compartilhar mensagens positivas sobre o corpo nas redes sociais. Em junho deste ano, por exemplo, ela publicou um vídeo também no TikTok usando uma lingerie e pediu que os internautas "normalizassem" mulheres de todos os corpos, e em dezembro de 2019, ela publicou uma foto no Instagram mostrando as estrias.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.