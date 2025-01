Beatriz Reis faz sua estreia no Carnaval e vai desfilar no Salgueiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Beatriz Reis fará sua estreia no Carnaval de 2025. A ex-BBB aceitou o convite do Salgueiro e virá à frente da escola ao lado do cantor Xande de Pilares. Bia esteve no barracão da agremiação na Cidade do Samba, na zona portuária do Rio, nesta quarta-feira (30), e visitou o setor de confecção de fantasias e alegorias. 'Desde o momento em que recebi o convite, meu coração bateu mais forte', começou.

Ela não escondeu a empolgação em estrear na Sapucaí em uma escola tão tradicional. 'Me sinto honrada. É uma alegria imensa ter a chance de abrir esse desfile histórico, um privilégio que carrego com muito amor e responsabilidade', disse.

A escola, terceira a desfilar na segunda-feira (3), apresenta este ano o enredo 'Salgueiro de Corpo Fechado', que une fé, resistência e a força da ancestralidade: 'Mal posso esperar para sentir a energia da Avenida e viver essa celebração inesquecível com a comunidade salgueirense'.

André Vaz, presidente do Salgueiro, comentou sobre a escolha de Beatriz Reis: "Beatriz tem a cara do Salgueiro. Sua energia, carisma e conexão com o público refletem exatamente o que queremos levar para a Avenida. Tê-la ao nosso lado na abertura do desfile será um símbolo de sorte e de celebração para a Academia do Samba".