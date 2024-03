De acordo com a dinâmica que inaugurou o 'modo turbo', o anjo Matteus era autoimune. Ele escapou da mira da líder Pitel que tinha a intenção de votar no brother.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz, Fernanda e Giovanna se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda começou a ser formada nesta Sexta-Feira da Paixão (29) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.

