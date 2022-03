'Beatles Cordel' traz Liverpool para o Nordeste brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine canções dos Beatles como "Come Together", "Let It Be", "Strawberry Fields Forever", "Day Tripper", "Help", "Love me Do", entre outras, vestidas de xotes, maracatus, baiões, frevos e cirandas, sem descaracterizar ou perder o sentimento do quarteto mágico, acompanhadas de textos repletos de referências a personagens, letras de músicas e histórias do universo dos Beatles.

Essa é a proposta do "Beatles Cordel", espetáculo gratuito que acontece nesta quarta-feira (23), às 20h, no Centro Cultural Fiesp, em São Paulo. O figurino é inspirado no álbum "Sargent Pepper´s Lonely Hearts Club Band", baseado nas roupas da banda marcial dos Beatles, misturadas com elementos de vestimentas do cangaço e do vaqueiro nordestino.

Contudo, o espetáculo faz mais do que tocar as músicas do Beatles em forró. Na década de 60, um poeta matuto, que mora sozinho no meio do sertão nordestino, descobre em seu rádio de pilha uma estação que só toca Beatles. Ele se apaixona pelo som, mas não faz ideia de quem e como são esses "cabra", então decide imaginar e criar sua própria versão do quarteto de Liverpool.

Assim nasceu a ideia do personagem Seu Quité e da linha narrativa que conecta tudo através de poesia e ‘causos’. "Seu Quité é aquele matuto que nós brasileiros conhecemos bem: sensível, criativo e inteligente, que transforma qualquer coisa em arte. Sua expressão é espontânea e livre, fazendo a gente chorar de emoção em um momento e logo em seguida soltar a risada", disse por meio da assessoria de imprensa, Rafael Beibi, idealizador do espetáculo, beatlemaníaco e pesquisador de música nordestina.

Como todas as referências musicais de Seu Quité são dos ritmos nordestinos, ele define os Beatles como "um forró muito doido" e aos poucos vai dando significado a essas músicas, em diálogos divididos com o público e com um tal João Eleno da Zabumba, o cantor e zabumbeiro da banda interpretado por Rafael Beibi, que é também vocalista da banda Dona Zaíra. Além de Rafael Beibi, o grupo é formado por Rafa Virgulino (sanfona), Guegué Medeiros (bateria e percussão), Matheus Tagliatti (contrabaixo), Alysson Salvador (viola) e Giovani Bruno, que interpreta Seu Quité.

Os integrantes da banda abarcam muita experiência tocando, compondo, gravando e produzindo música nordestina no Brasil e no exterior.

*

BEATLES CORDEL

ARTISTAS Rafael Beibi, Rafa Virgulino, Guegué Medeiros, Matheus Tagliatti, Alysson Salvador e Giovani Bruno

QUANDO Quarta-feira (23), às 20h, Centro Cultural Fiesp, Avenida Paulista, 1313, São Paulo, tel.(11) 3322-0050

QUANTO Gratuito