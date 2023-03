BBB 23: MC Guimê é o novo líder após discussão ao vivo com Ricardo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Guimê é o novo líder do BBB 23. Na noite desta sexta-feira (10), Tadeu Schmidt conversou com o músico e Ricardo que decidiram, ao vivo, quem ficaria com o reinado da semana. Eles negociaram por um minuto, diante da casa toda, e o apresentador precisou insistir para chegarem a um consenso.

"Eu ajudo no desempate, e você vota no indicado", negociou Ricardo. "Tá, pode ser", concordou Guimê. Os dois precisaram ser prensados por Schmidt, que acabaram definindo quem ficaria com o posto nos últimos segundos.

Desta forma, o músico lidera a casa, enquanto Ricardo conquistou R$ 20 mil de prêmio. A seguir, MC Guimê indicou quem são os integrantes do VIP: Sapato, Aline e o próprio Alface. Sarah chegou a ser nomeada para o grupo especial por Ricardo, mas Schmidt negou. "Quem toma as decisões é o líder, e não você", insistiu o apresentador.

Guimê e Ricardo Alface foram os últimos a deixar a Prova do Líder de resistência já na manhã desta sexta. Eles disputaram até o fim com Amanda e Sapato. Porém, num descuido, ambos não apertaram o botão sendo corretamente eliminados.

O desafio foi do jeito que o "fã raiz" do reality gosta: resistência. Na dinâmica, o brothers se organizavam em duplas. As quatro primeiras duplas eliminadas teriam de ler consequências.