BBB 23: Expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato choca participantes

No programa desta quinta-feira (16), o apresentador anunciou: "Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma visitante...e, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram dos limites ontem".

Outros vídeos mostram Sapato imobilizando Dania para beijá-la. Ele também dá um selinho nela e cobre os dois com um cobertor. Parte dos internautas também entende que isso caracteriza assédio e pede pela expulsão do brother.

Guimê foi visto tocando o bumbum e o seio de Dania Mendez. Em determinado momento, ela tira a mão dele de seu corpo. Esses fatos fizeram com que a cantora Lexa, mulher de Guimê, se pronunciasse. Ela disse que não estava bem com a situação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após repercussões durante o dia em torno da polêmica dos supostos assédios de MC Guimê e Cara de Sapato, Tadeu Schmidt se pronunciou e alertou os brothers sobre o ocorrido na festa da última quarta-feira (15). "Providências precisam ser tomadas", iniciou na abertura do reality. Após imagens passadas para todo o Brasil, o apresentador anunciou que os participantes estão expulsos do reality, deixando todos da casa chocados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.