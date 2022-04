BBB 22: Última festa tem choro, alfinetada e quase nenhuma animação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última festa do Big Brother Brasil 22 (Globo) antes da final que acontecerá na próxima terça-feira (26) teve clima melancólico, choro de Arthur Aguiar e alfinetada de Paulo André no brother. Com shows virtuais, quase não houve animação na festa mais monótona da edição.

Com o tema Memórias, a festa foi toda voltada para as lembranças de P.A, Arthur, Douglas e Eliezer, com imagens deles em outros momentos do reality. A primeira atração musical foi Jack Johnson.

Arthur Aguiar não conseguiu conter o choro ao rever sua trajetória e foi consolado por Paulo André: "Bora para fora", disse o primeiro finalista do jogo.

Depois, foi a vez de um show exclusivo de Felipe Araújo. Na sequência foi a vez de a banda Melim levar uma vibe positiva aos competidores de forma virtual. Os participantes quase sempre ficaram sentados.

E ainda tinha mais. Di Ferrero, Paula Fernandes, Marcynho Sensação, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon fecharam a noite musical.

No momento em que o show de Paula Fernandes foi anunciado, P.A e Arthur se desentenderam. O atleta chegou a chamar Arthur de rabugento: "Deixa de ser rabugento a uma hora dessas do campeonato", disse.

O quarteto se prepara para a última eliminação da temporada no Paredão deste domingo entre Arthur, Douglas e Eliezer.