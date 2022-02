BBB 22: Larissa faz jogo duplo e conta diferentes versões da mesma história

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oficialmente participante do BBB 22 (Globo), Larissa vem fazendo um jogo que chamou a atenção do público do programa. A pernambucana, que entrou no reality show por meio da Casa de Vidro, vem contando diferentes versões das mesmas histórias a diferentes colegas.

Um exemplo foi sua percepção sobre o paredão entre Arthur Aguiar, Bárbara e Natália, que será decidido na terça-feira (15). Consultada por diferentes pessoas, ela deu visões opostas --e ajustando a narrativa ao gosto do freguês, num curioso jogo duplo.

"Na minha opinião, sai Arthur ou sai Bárbara. É a minha opinião. É o que eu vi lá fora sobre isso", disse a Linn da Quebrada no quarto grunge. Pouco tempo depois, no quarto lollipop, ela mudou a narrativa em conversa com Bárbara. "Pelo que eu vejo, eu acho que o foco vai ser entre Natália e Arthur. Na minha intuição quem sai nesse paredão é a Natália."

A situação poderia ser uma confusão inocente, mas a participante parece estar trabalhando ativamente para confundir os colegas. Pela manhã, ela distribuiu, de forma anônima, vários emojis pouco elogiosos para os demais participantes.

Porém, ela disse a algumas pessoas que quem havia feito isso era Gustavo, o outro participante que entrou pela Casa de Vidro. "Ele pegou pesado dando planta para geral", comentou.

Quando ainda estava no confinamento dentro do confinamento, a pernambucana também passou algumas informações desencontradas para quem estava no jogo desde o começo. Entre outras lorotas, ela contou que havia um participante do grupo Pipoca (anônimos) que estava "muito forte" fora da casa.