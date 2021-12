BBB 22 e novela 'Da Cor do Pecado' estreiam em janeiro na Globoplay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globoplay divulgou nesta terça (28) as estreias previstas para janeiro na plataforma de streaming. Entre os destaques, estão o Big Brother Brasil 22, série documental sobre a vida da cantora Nara Leão, e as novelas "Pecado Capital", exibida entre 1975 e 1976, "Da Cor do Pecado" e a portuguesa "Ouro Verde".

No mês em que a cantora Nara Leão completaria 80 anos, a plataforma lança a série original "O Canto Livre de Nara Leão", que entrevista pessoas que conviveram com a artista e mostra grande pesquisa de imagens, fotos e arquivos, muitos deles inéditos.

Os fãs do Big Brother Brasil, que marca a estreia de Tadeu Schmidt no comando do reality, poderão acompanhar nas 11 câmeras ao vivo o dia a dia dos participantes da casa mais vigiada do Brasil Um mosaico com seis sinais simultâneos e três edições diárias do Click BBB também estarão disponíveis para assinantes.

Na novela "Da Cor do Pecado", os assinantes poderão acompanhar a história do casal Paco (Reynaldo Gianecchini) e Preta (Taís Araujo), que enfrentam preconceitos da sociedade e as maldades de Bárbara (Giovanna Antonelli) para ficarem juntos.

Os fãs de tramas clássicas da teledramaturgia nacional poderão assistir a novela "Pecado Capital". A trama, escrita por Janete Clair e teve direção de Daniel Filho, mostra o motorista de táxi Carlão (Francisco Cuco) que vive um drama de consciência após ladrões em fuga esquecerem uma mala com o dinheiro roubado no seu carro.

A Globoplay traz ainda a novela portuguesa "Ouro Verde", vencedora do prêmio Emmy Internacional de Melhor Novela, em 2018. A trama gira em torno do plano de vingança do empresário Jorge Monforte (Diogo Morgado), que retorna a Portugal para fazer justiça pela morte da sua família.

Entre os conteúdos internacionais, a Globoplay traz com exclusividade a série "Girls5eva", que mostra a história de uma banda de sucesso dos anos 90 que ganha uma segunda chance de fama quando um jovem rapper faz um sample de sua música.

Também chegam à plataforma "Doctor Who - Especial de Ano Novo", "Um Milhão de Coisas" (temporada 4), "Covert Affairs: Assuntos Confidenciais", "Psych: Agentes Especiais", "Serviço Secreto", "Marido Secreto" (parte 2), "NCIS", "Departure - A Investigação (temporada 2) e "Éden" (temporada 1).