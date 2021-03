BBB 21: Viih Tube vira alvo de boa parte da casa

Outro que indicou que o destino de Viih pode ser a próxima berlinda é Fiuk. Em conversa com Sarah e Gilberto, se mostrou desconfiado das intenções dela no reality.

Em papo com Sarah, Gilberto disse que se for líder colocará Viih direto no Paredão. Ele disse temer mandar Carla à berlinda por medo de ela estar forte fora da casa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao que tudo indica, Viih Tube pode se tornar o próximo alvo da casa do BBB 21 para ser eliminada. A youtuber tem sentido que seus principais aliados têm se distanciado no jogo. E já há quem duvide das atitudes dela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.