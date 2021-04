BBB 21: Viih Tube crítica ciúmes de Juliette e fortalece laços com Thaís

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana de liderança de Viih Tube foi marcada por alguns conflitos entre Thaís e Juliette. Em uma conversa, no Quarto do Líder, entre a youtuber e a dentista, Viih afirmou: "Não me sinto confortável com nós três juntas".

"Esse negócio da Juliette me frustrou muito, no começo. Mas foi coisa da minha cabeça, por isso eu não quero ficar falando, sabe? Talvez seja só ciuminho meu, besteira", disse a cirgurgiã-dentista. Tanto Juliette quanto Thaís são aliadas próximas de Viih, porém ela afirma que a goiana é sua prioridade.

A youtuber então diz que o ciúme pode ter vindo de ambas as partes e comenta: "Ela sabia o que eu queria, o que eu sentia. Sabia o que a gente tinha idealizado que eu já contei para ela, então não sei". Então, Thaís lembra de uma situação envolvendo Camilla de Lucas e quesentiu ciúmes dela e de Pocah.

"Me senti muito nessa situação de novo. Muito mesmo. E aí eu me afastando por causa desse negócio da Juliette, eu senti, na minha cabeça, que vocês estavam bem mais felizes sem eu aqui", conta a goiana. Viih tube então fala: "Vou confessar que, da minha parte, não estou me sentindo muito confortável eu, você e Juliette".

"Ainda estou com um sentimento estranho, parece que não está tudo bem". Depois disso, a atual Líder afirmou que não ter feito tudo o que queria durante sua liderança a deixa mal, pois ela preferia ter passado a primeira noite no Quarto do Líder com Thaís.