BBB 21: Sarah nega ter barrado estadia de Pocah na casa dela em Los Angeles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sarah aproveitou a participação no programa A Eliminação, do canal pago Multishow, para explicar uma das histórias que mais renderam comentários quando ela estava no BBB 21 (Globo). A consultora de marketing deu a versão dela sobre supostamente ter barrado Pocah na casa em que morava em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Dentro do confinamento, Pocah comentou que conhecia pessoas próximas a Sarah. Ela deu a entender que as duas tinham antipatia uma pela outra desde que a brasiliense teria dito não saber quem ela era quando a amiga em comum pediu que a cantora ficasse hospedada na casa da compatriota no exterior.

"Realmente, eu não sabia quem era a Pocah, eu morava há anos fora do país", confessou Sarah. "Quando me falaram da Pocah, eu não sabia quem era, só que eu falei brincando! Quando ela me mostrou as músicas, aí eu liguei Pocah com as músicas, porque eu já tinha escutado algumas das músicas dela."

Ela explicou que realmente ocorreu um pedido para que a funkeira ficasse hospedada na casa dela. "Aconteceu de fato uma ligação de uma cunhada dela para mim e para uma amiga nossa que morava no apartamento, falando que a Pocah ia pra lá e queria que a gente ajudasse a Pocah lá, saísse com ela, porque ela não conhecia ninguém, e que, talvez, ficasse na nossa casa", lembrou. " Morreu. Acabou aí a ligação."

Contudo, ela afirmou que isso não chegou a ocorrer porque Pocah acabou não permanecendo muito tempo na cidade. "No outro dia, ela ligou de novo e falou: 'Ela não precisa mais ficar aí, mas dá uma assistência pra ela'. Foi isso que aconteceu", explicou.

Na época, as duas nem chegaram a se encontrar. "A gente nem se viu", contou. "Ia ter uma conexão que ela ia ficar mais tempo, mas acabou ficando só algumas horas e não rolou."