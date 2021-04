BBB 21: Rodolffo reclama após Juliette chamá-lo de 'Peruca', e apelido viraliza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodolffo parece não saber que a primeira regra para que um apelido não pegue é não se incomodar com ele. O participante do BBB 21 (Globo) reclamou de ser chamado de "Peruca" pela colega Juliette --mas acabou fazendo com que o nome chegasse aos trending topics do Twitter.

Tudo começou na noite de quinta-feira (1º), quando a advogada e maquiadora o abordou na sala. "Oi, Peruca, está tudo bem?", perguntou.

O cantor sertanejo não gostou da brincadeira e retrucou imediatamente. "Deixa eu te falar um negócio... Se você fizer o pessoal lá de fora me chamar de peruca vai ser muito sem graça, muito chato", reclamou.

"Nós estamos em um programa de edição nacional", continuou. "Não arruma outro apelidinho pra mim, não, por favor. Eu tenho um CNPJ lá [fora] que eu quero zelar. Os outros me chamando de Peruca em show vai ser muito ruim. Vou xingar você no microfone se o povo me chamar de Peruca lá fora."

Apesar de Juliette ter garantido que nunca mais ia se referir dessa forma ao colega, os internautas não deixaram o assunto morrer. Diversos memes surgiram, como uma montagem com o nome da dupla dele, Israel e Rodolffo, sendo substituído por Israel e Peruca. O termo chegou a ficar entre os mais comentados das redes sociais.