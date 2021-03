BBB 21: Retorno de Carla Diaz derruba Globoplay e gera críticas de internautas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O retorno de Carla Diaz à casa do Big Brother Brasil 21, um dos momentos mais esperados do programa, não pôde ser acompanhado por parte dos assinantes do Globoplay, já que a plataforma de streaming saiu do ar bem no momento que a atriz entrava no jogo.

Nas redes sociais, internautas ficaram revoltados com a interrupção da transmissão. "Eu estou surtando que não está pegando nada aqui. Boninho, arruma isso", escreveu uma fã do reality no Twitter.

"Meu Globoplay não está pegando. Boninho, você me paga", afirmou outro internauta. O canal a cabo Multishow transmitiu o retorno de Carla Diaz ao vivo.