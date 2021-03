BBB 21: Lumena é eliminada no quinto paredão com 61,31% dos votos

Porém, a dinâmica da semana acabou beneficiando os dois cantores. Fiuk foi tirado do paredão por Projota, que foi o escolhido pelo líder João Luiz para disputar a permanência. Já Rodolffo ganhou a prova Bate e Volta. Arthur, por sua vez, entrou no paredão por receber a maior parte dos votos da casa.

Na casa, ela se aproximou muito do grupo que foi considerado vilão da atual edição. Além das companhias, a própria Lumena foi bastante criticada por algumas posturas dentro do jogo, como duvidar que o beijo entre Gilberto e Lucas Penteado fosse autêntico.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lumena Aleluia foi a quinta eliminada do BBB 21 (Globo). A participante foi eliminada com 61,31% dos votos, longe dos recordes obtidos pelos amigos Karol Conká (99,17%) e Nego Di (98,76%). Permanecem na casa Projota e Arthur, que disputavam o paredão e ficaram com 37,07% e 1,62%, respectivamente.

