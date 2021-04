BBB 21: Gil e Fiuk devem imunizar João Luiz em vez de Juliette ou Thaís

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto Junior e Fiuk conversaram na tarde deste domingo (4) para definir o nome de quem eles deveriam imunizar com o colar do Anjo e, assim, escapar do Paredão do Big Brother Brasil 21. Após muitas especulações, eles concordaram que João Luiz seria a pessoa em comum para não ir à berlinda.

O doutorando em economia queria imunizar Juliette Freire, com quem tem se aproximado novamente nas últimas semanas, principalmente após a saída de Sarah Andrade. Contudo, Fiuk diz que gostaria de imunizar Thaís Braz, por quem tem muita afeição. A conversa começou na varanda e, depois, migrou para a academia.

Fiuk também comentou com Gilberto a conversa que teve com Viih Tube durante a festa na madrugada. A youtuber disse ao cantor que se ele imunizasse Gilberto, ele seria uma das opções de voto dela. "Ela disse que quer indicar você e que se eu te imunizasse, ela iria me colocar no Paredão."

Gil diz que já esperava isso embora ele não tivesse revidado quando Viih Tube e Thaís votarem nele. "Ela [Viih Tube] votou em mim, eu virei líder, poderia ter colocado ela e não coloquei. Não votei nela. Rodolffo combinou para ir nela, só não foi porque a Sarah disse que não iria. Aí ela vira líder e vai me colocar. Não sei como as coisas são assim aqui dentro. É muito nítido o que aconteceu, inclusive a gente teve uma conversa antes de ela ser líder."

Os dois também conversaram sobre a possibilidade de o Anjo se autoimune ou de um deles ter a possibilidade de ser salvo. Gilberto afirma que não se importaria em dar a imunidade a Fiuk, porque não gostaria de ficar imune e colocar um amigo no Paredão.

Ao final, Fiuk e Gilberto chegaram a um acordo de que dar o colar do Anjo para João Luiz seria um opção que agradaria aos dois já que o cantor gostaria de imunizar Thaís e o doutorando em economia queria que fosse Juliette.

"É o João [Luiz]. Pode ser o João porque a Juliette seria uma escolha mais sua do que minha. João fica mais no meio do caminho. Tenho sim um negócio com a Juliette muito legal, eu estou realmente me abrindo para ela, eu estou realmente conseguindo criar uma relação boa com ela", diz Fiuk.

Gilberto diz entender e afirma que o cantor está na mesma situação dele em relação a Thaís: "João é o ponto mais em comum." "Pensando em uma questão dos dois, o João é a única pessoa que está no meio", acrescenta Fiuk, e Gilberto finaliza: "É, então é isso".

PAREDÃO

Tiago Leifert explicou que o Paredão deste domingo (4) terá uma formação diferente. Ao todo, quatro pessoas serão indicadas, mas uma vai se livrar na Prova Bate e Volta.

O primeiro emparedado será o indicado pelo líder. O segundo, será o mais votado pelos participantes no confessionário. Este último vai iniciar uma votação aberta na sala. Por sua vez, o mais votado nessa última dinâmica também deverá puxar outra pessoa para ir com eles.

O indicado do líder é o único que não terá direito a participar da prova Bate e Volta e já estará direto no Paredão. Dos outros três, os dois que perderem se juntarão a ele