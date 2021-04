Agnaldo Timóteo, morto por Covid, é enterrado sob aplausos em cemitério do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de Agnaldo Timóteo foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste do Rio, neste domingo (4). O cantor morreu no sábado (3), aos 84 anos, após 17 dias internado com Covid-19.

A cerimônia contou com poucos amigos e familiares, devido às restrições causadas pela pandemia. O sobrinho dele, Timotinho, era um dos mais emocionados. Ao final do sepultamento, houve aplausos.

Timóteo perseguiu por anos espaços em rádios, de cidade em cidade. O mineiro nascido em Caratinga, no dia 16 de outubro de 1936, gravou um disco de algum sucesso, com título ambicioso, "Surge um Astro", em 1965. Este e o disco seguinte eram repletos de versões em português de hits internacionais.

Em 1972, seu sucesso com a canção "Os Brutos Também Amam", de Roberto e Erasmo Carlos, o aproximou do emergente filão da música brega. No programa de Silvio Santos, chegou a cantar essa música dentro de uma jaula com um leão. Velho e meio banguela, mas ainda assim um leão.

O grande salto na carreira foi em 1975, quando ele definitivamente mirou o público do som brega. Em comparação com fenômenos de venda do gênero, como Odair José, Waldick Soriano e Reginaldo Rossi, Timóteo tinha um diferencial: o vozeirão poderoso, com tons graves que alcançavam um volume impressionante. Em shows, gostava de dispensar o microfone por um momento e exibir toda a potência da voz.

Nos seus últimos anos de vida, ele passou a causar polêmica por dar muitas declarações homofóbicas. Sem emplacar um hit há décadas, ele parecia haver encontrado um jeito de se manter em evidência.

A morte foi lamentada por diversos famosos nas redes sociais. "Que tristeza... Meu carinho aos familiares, amigos e fãs", escreveu Patricia Pillar no Twitter. Marcelo Adnet lembrou que Timóteo torcia para o Botafogo, assim como ele. "Vá com Deus, grande botafoguense. Lamentável fase do nosso país. Cuidem-se", publicou.

"Descanse em paz, Agnaldo Timóteo, meus sentimentos aos familiares e fãs!", escreveu Wesley Safadão. A apresentadora Sônia Abrão lamentou perder o "amigo de tantas lutas".

"Que notícia triste , meu Deus! Agnaldo Timóteo se foi...mais um perdendo para esta maldita Covid-19", afirmou Roberta Miranda.